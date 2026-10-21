Все прогнозы и анализы по поводу нового министра транспорта оказались бесполезными. Премьер решил не обострять столкновение амбиций, влияний и ожиданий, остановив выбор на нейтральной фигуре, которая не имеет отношения к железным дорогам.
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