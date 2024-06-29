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Революция случится в понедельник. Орбан намерен вернуть Европе её величие

Революция случится в понедельник. Орбан намерен вернуть Европе её величие

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попытается вернуть Европу на путь традиционализма во время шестимесячного председательства его страны в Совете Европейского союза.

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