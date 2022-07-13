Мировое обозрение

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Германия полностью откажется от российского угля с 1 августа, а с 31 декабря от нефти

Германия полностью откажется от российского угля с 1 августа, а с 31 декабря от нефти

Ранее РФ поставляла 40% этих ресурсов Германия полностью откажется от российского угля с 1 августа, а с 31 декабря от нефти, объявил помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис, сообщает Reuters.

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