Старший юрисконсульт транспортной полиции Сочи выступил на информационно-коммуникационной площадке «Ключевая точка»

В здании Центральной городской библиотеки МБУК «Центральная библиотечная система г. Сочи» на информационно-коммуникационной площадке «Ключевая точка» состоялся очередной юридический круглый стол, в котором принял участие старший юрисконсульт правового направления Сочинского ЛУ МВД России на транспорте майор внутренней службы Антон Соколов.
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