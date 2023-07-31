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Джинни Басс: «Пелинка – подходящий человек на должность главы офиса «Лейкерс»

Владелица «Лейкерс» Джинни Басс комплиментарно высказалась о генеральном менеджере клуба Робе Пелинке.

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