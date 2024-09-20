Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении на девушку на юго-западе Москвы

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что вблизи торгового центра, расположенного на Новоясеневском проспекте в городе Москве, мужчина избил девушку после того, как она отказалась с ним познакомиться.
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