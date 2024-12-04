Дочь Жириновского войдет в партийный список ЛДПР на парламентских выборах 2026 года

Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, умершего в 2022 году, продолжит политический путь отца. Как ожидается, Анастасия Боцан-Харченко войдет в список кандидатов от партии на выборах в Государственную думу России в 2026 году.
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