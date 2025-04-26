С 27 апреля из Архангельска можно будет улететь в Анталью

Международный аэропорт «Архангельск» поделился актуальными новостями с жителями Поморья.С 27 апреля по 16 ноября из Архангельска в Анталью дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям — будут летать комфортабельные Boeing 737-800 авиакомпании Southwind Airlines.
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