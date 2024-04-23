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Закон, порядок, государство

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В Ростовской области проведены рейдовые мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства

Сотрудники отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Ростовской области совместно с сотрудниками УОДУУПиПДН УМВД России по городу Ростову-на-Дону провели проверочные мероприятия на территории Октябрьского, Железнодорожного, Первомайского и Мясниковского районов.

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