Кайри Ирвинг установил личный рекорд и рекорд «Нетс» – 60 очков в одном матче

Кайри Ирвинг установил личный рекорд и рекорд «Нетс» – 60 очков в одном матче

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг установил личный рекорд результативности в одном матче, а также рекорд клуба, набрав 60 очков в победной гостевой встрече с «Орландо» (150:108).

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