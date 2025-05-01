Путин наградил почётным знаком «За успехи в труде» предприятие «Росатома» ВНИИНМ

Президент России Владимир Путин наградил почётным знаком «За успехи в труде» коллектив предприятия «Росатома» — Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара.
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