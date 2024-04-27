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Добрый Мир

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Казахстан предъявил иск к западным монополиям на 150 млрд долларов

Казахстан предъявил иск к западным монополиям на 150 млрд долларов

3 дня назад 764 прочитали «Нефтегазовое чудо-юдо», или «третья сторона» американского и европейского колониализмаВласти Казахстана увеличили сумму исковых требований к разработчикам нефтяного месторождения Кашаган до 150 млрд долларов, требуя компенсировать упущенную прибыль, сообщает Orda.

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