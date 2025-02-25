Англия и Франция во время голосования по проекту резолюции США в Совете Безопасости в ООН, в котором был стандартный прирыв к миру без какой-либо русофобии, вели себя непоследовательно и слишком быстро поменяли свои позиции по отношению к России, заявила представитель МИД России Мария Захарова 25 февраля в своем Telegram-канале.