Собянин назвал значимые проекты благоустройства на северо-западе Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Северо-Западного административного округа. На своем персональном сайте градоначальник сообщил, что в 2023 году в этой части столицы продолжалось обустройство качественного общественного пространства.
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