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Власти Турции объяснили судьбу мостов через Босфор после решения Эрдогана

Власти Турции объяснили судьбу мостов через Босфор после решения Эрдогана

Власти Турции не планируют продавать мосты и автомагистрали, проходящие через пролив Босфор, рассматривается возможность передачи их частным компаниям в управление на определенный срок.

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