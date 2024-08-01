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Артета об 1:2 от «Ливерпуля»: «К 8-й минуте «Арсенал» должен был вести 2:0. Во 2-м тайме мы полностью доминировали и заслуживали большего» 

«Тест получился реально боевым. Думаю, мы начали матч очень хорошо, и к 7-8-й минуте должны были вести 2:0.

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