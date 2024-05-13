Василий Вакаров: Из Украины продолжают бежать мужики

Из Украины продолжают бежать мужики, причём покидают её люди из разных регионов. Судя по официальной информации, только в течении последних суток пограничники Мукачевского отряда за попытку пересечь украинско-румынскую границу поймали шестерых мужиков.
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