ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 676 подписчиков

Тихая мама троих детей оказалась убийцей: ее измененную внешность узнала уличная камера распознавания лиц

Тихая мама троих детей оказалась убийцей: ее измененную внешность узнала уличная камера распознавания лиц

  Она почти 30 лет скрывала кровавую тайну. Фото: пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Акулов
Владимир Акуловизменено

Неведомый  прохожий!  Если  вдруг  на  улице  у  тебя  внезапно  зачесалось  место...пониже  спины  ...то  есть  попа  ...Чеши  это  место  КУЛЬТУРНО  -только  одним  мизинцем  правой  руки...За  тобой  наблюдают  уличные  видеокамеры  !