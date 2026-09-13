Тихая мама троих детей оказалась убийцей: ее измененную внешность узнала уличная камера распознавания лиц

Она почти 30 лет скрывала кровавую тайну. Фото: пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.
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Неведомый прохожий! Если вдруг на улице у тебя внезапно зачесалось место...пониже спины ...то есть попа ...Чеши это место КУЛЬТУРНО -только одним мизинцем правой руки...За тобой наблюдают уличные видеокамеры !