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Saudi Aramco Cancels European Crude Cargoes as Key Pipeline Stays Shut

Saudi Aramco has canceled or delayed crude deliveries to European refiners after the shutdown of the kingdom’s East-West pipeline cut into one of its remaining routes around the Strait of Hormuz.

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