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Кадровые перестановки недели: новые назначения в Т1, «Кионе», Wink, «Сбере», «Кинопоиске»

Кадровые перестановки недели: новые назначения в Т1, «Кионе», Wink, «Сбере», «Кинопоиске»

— Евгений Коробов, ранее возглавлявший рекламный бизнес «билайна», перешел в ИТ-холдинг Т1.

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