На Ямале запретят барам в жилых домах продавать ночью алкоголь

На Ямале введут новые ограничения продажи алкоголя. Власти планируют запретить торговлю спиртными напитками в ночное время в заведениях общественного питания, которые расположены в жилых домах и рядом с ними.
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