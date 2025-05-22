Иосиф Пригожин: «я не банкомат» — бизнесмен высказался о финансировании своих взрослых детей Юлия ЧелкановаПродюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия в последнее время активно занимаются строительством загородного дома своей мечты.