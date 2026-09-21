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Регионы России

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Технологический суверенитет, который можно купить

Технологический суверенитет, который можно купить

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПОЧЕМУ МИР УСТАЛ ОТ ЧУЖИХ ПРАВИЛЕсть усталость, о которой не говорят вслух. Но от этого она не становится меньше.

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