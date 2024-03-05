В магазины города впервые поступят яйца Читинской птицефабрики

На полках торговой сети Забайкалья появятся яйца местного производства.В пресс-службе Минэкономразвития региона сообщили, что продукция Читинской птицефабрики обойдется жителям дешевле привозной продукции.
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