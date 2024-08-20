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Путин подарил икону "Преображение Господне" собору Святых Жен-Мироносиц в Баку

Путин подарил икону "Преображение Господне" собору Святых Жен-Мироносиц в Баку

Владимир Путин посетил храм и поклонился мощам святого Варфоломея в Баку.В ходе своего визита в столицу Азербайджана лидер России Владимир Путин посетил православный собор и преподнёс ему подарок по случаю дня Преображения Господня.

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