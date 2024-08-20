Путин подарил икону "Преображение Господне" собору Святых Жен-Мироносиц в Баку

Владимир Путин посетил храм и поклонился мощам святого Варфоломея в Баку.В ходе своего визита в столицу Азербайджана лидер России Владимир Путин посетил православный собор и преподнёс ему подарок по случаю дня Преображения Господня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии