Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Военнослужащие заметили в военном городке собаку, к которой было прикреплено устройство.
В Мурманской области задержали собаку-шпиона с GPS-трекером
Комментарии
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Eduard
Когда народ в Финляндии поймет,что у власти предатели и придурки? А никогда,как на Украине!
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6 час.
Sergiy Che
Когда им опять п...зды выпишут примерно такой же, как их дедулькам во время ВОВ - везде подзабыли, не только в Германеевке, но и в Финнке - что бывает с теми, кто на Россию бычит из соседей.... ))
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6 час.
Lana_Borei Иванова
Хороши шуточки - теперь и города прийдется переименовывать
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6 час.
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