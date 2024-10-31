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В Мурманской области задержали собаку-шпиона с GPS-трекером

В Мурманской области задержали собаку-шпиона с GPS-трекером

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Военнослужащие заметили в военном городке собаку, к которой было прикреплено устройство.

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Комментарии
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Eduard
Когда народ в Финляндии поймет,что у власти предатели и придурки? А никогда,как на Украине!
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6 час.
Sergiy Che
Когда им опять п...зды выпишут примерно такой же, как их дедулькам во время ВОВ - везде подзабыли, не только в Германеевке, но и в Финнке - что бывает с теми, кто на Россию бычит из соседей.... ))
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6 час.
Lana_Borei Иванова
Хороши шуточки - теперь и города прийдется переименовывать
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6 час.

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