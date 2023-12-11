ФСБ разгромила в Крыму разветвленную сеть агентов Украины за подготовку терактов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в 2023 году сумела разгромить в Крыму действовавшую под контролем западных кураторов разветвленную сеть агентов Украины, которые занимались подготовку резонансных терактов, а также ряда диверсий.
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