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За рулем

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В Россию привезли известного надежного полноприводного «японца»: актуальные цены

В Россию привезли известного надежного полноприводного «японца»: актуальные цены

Сразу четыре дилера Subaru в Москве, Санкт-Петербурге и Перми назвали цену нового поколения Outback – от 9,2 млн рублей.

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