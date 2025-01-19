На Крещение Господня спасатели будут вести дежурство

Во время празднования Крещения Господня 19 января дежурство будут вести команды спасателей. По данным Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям, в течение дня 37 мобильных групп будут патрулировать места, отведенные для этого обряда.
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