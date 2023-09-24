«Царство боли» для Путина: США обещали ответ на союз РФ с Ираном и Северной Кореей

Erl Schweizer

США находятся в Западном полушарии, задача № 1 - оставить их реально там, ООН перевести поближе, в Эфиопию, посольство в США закрыть после этого, Германии, неоднократно нападавшей на Россию, англичанам, которых турнули вместе с Антантой из Крыма 100 лет назад более ни одного жеста по дурацкому правилу "Россия - щедрая душа". Пожелает Шольц с Путиным побазарить, сказать ему: "Рожей не вышел, больно кислая она у тебя, присылай Сару Вагенкнехт, в Сочах потолкуем с ней, познакомим с Ким Че Ыном и Рамзаном, с мужиками, а не размазней".