Любопытно, однако

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«Царство боли» для Путина: США обещали ответ на союз РФ с Ираном и Северной Кореей

«Царство боли» для Путина: США обещали ответ на союз РФ с Ираном и Северной Кореей

«Россия оказалась в мире боли» – заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен… Ну да, разумеется! Его шеф, Джо Байден, публично называл наследного принца Саудовской Аравии Сальмана «диктатором» и «убийцей», обещал не признавать его законным главой государства и завалить санкциями – а вместо этого сперва дал полный юридический иммунитет по делу Хашогги, а потом и вовсе закрыл само дело, а неделю назад – подписал с Сальманом документы по «альтернативному шёлковому пути» на саммите «Большой двадцатки» в Индии.

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Комментарии
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Надежда
Блин, ты такой же идиот, как и твой двойник кен!
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12 час.
Erl Schweizer
США находятся в Западном полушарии, задача № 1 - оставить их реально там, ООН перевести поближе, в Эфиопию, посольство в США закрыть после этого, Германии, неоднократно нападавшей на Россию, англичанам, которых турнули вместе с Антантой из Крыма 100 лет назад более ни одного жеста по дурацкому правилу &quot;Россия - щедрая душа&quot;. Пожелает Шольц с Путиным побазарить, сказать ему: &quot;Рожей не вышел, больно кислая она у тебя, присылай Сару Вагенкнехт, в Сочах потолкуем с ней, познакомим с Ким Че Ыном и Рамзаном, с мужиками, а не размазней&quot;.
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PRoMeThEuS
Вопрос и варианты ответов в опроснике слегка глупые)
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