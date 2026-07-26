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Пятый канал

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МИД РФ скептически оценил смену прокурора Международного уголовного суда

МИД РФ скептически оценил смену прокурора Международного уголовного суда

  Смена прокурора Римского статута Международного уголовного суда (МУС) едва ли изменит ситуацию в организации, которая изначально создавалась как политический инструмент, указано 26 июля в заявлении МИД РФ.

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