Театр абсурда
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Театр абсурда

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Скандал с избиением туристки разделил грузин на «европейских» и настоящих

Скандал с избиением туристки разделил грузин на «европейских» и настоящих

ИА Регнум ИЛЬЯ МАКСИМОВ - специально для ИА Регнум. Скандал в отеле Agarani Estate в Грузии разгорелся с такой скоростью, что позавидовал бы любой профессиональный пиарщик.

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