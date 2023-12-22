Стало известно, ради чего Европа помогает Украине. Как рассказал депутат бундестага от немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью каналу Tagesschau, причина такой невиданной поддержки киевского режима — месторождения лития.
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