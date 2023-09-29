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Эксперт: Образование воспитателей детсада должно быть на уровне педагогов вуза

Эксперт: Образование воспитателей детсада должно быть на уровне педагогов вуза

Федеральное финансирование капремонта детских садов и школ России с 2025 года позволит повысить контроль за качеством строительства и поможет регионам, где эта сфера особенно страдала от недостатка средств.

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