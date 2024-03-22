Бои на границе: при попытках прорыва враг потерял более 3000 боевиков убитыми и ранеными за неделю

Минобороны: В течение недели украинские боевики предпринимали попытки прорыва в приграничные районы Белгородской и Курской областей.
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