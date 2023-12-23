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Стрижка, которая омолаживает и смотрится дорого с любой укладкой

Какую стрижку выбрать, чтобы выглядеть свежо, молодо и стильно? Этим вопросом задаются многие женщины, ведь подобрать стрижку самостоятельно не так просто! Cуществует ли такая, которая подойдет любой женщине, независимо от цвета, объёма и структуры волос? В этой статье я покажу вам стрижку, которая ….

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