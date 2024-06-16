В Адыгее возбудили уголовное дело об истязании после смерти ребенка

Уголовное дело в рамках расследования гибели трехлетней девочки в городе Адыгейске Республика Адыгея возбудили следственные органы в отношении родителей ребенка по факту истязания, 15 июня сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
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