Нумизмат Якушечкин: банкноты 200 рублей продают за миллионы из-за смены рисунка

Купюры номиналом 200 рублей с изображениями видов Крыма и архитектурных памятников полуострова продают за тысячи и даже миллионы рублей из-за смены рисунка на банкноте, рассказал эксперт в области нумизматики Александр Якушечкин.
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