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Черногория переходит на визовый режим с Россией

Черногория переходит на визовый режим с Россией

По оценке МИД России, нововведение сократит турпоток из России, ослабит позиции черногорского бизнеса и сделает страну менее привлекательной для инвесторов.

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