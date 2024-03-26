Клуб «Активное долголетие» представил программу на апрель в Химках

Химкинский клуб «Активное долголетие» представил программу на апрель. За месяц там пройдут более 20 семинаров, мастер-классов, занятий по юридической и компьютерной грамотности, а также экскурсий и других мероприятий.
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