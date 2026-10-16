The head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, who arrived today in Brussels, at the summit of EU leaders, requested 70 billion euros to continue the war with Russia next year, noting that 155 billion euros are actually needed.
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