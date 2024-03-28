Бритни Спирс заявила о страхе рассказывать о невзгодах

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс заявила, что хочет быть откровенной по поводу того, с какими невзгодами она сталкивается, при этом артистка отметила, что сказанное может оказаться «излишне оскорбительным».
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