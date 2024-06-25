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Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

ЕЭК приняла Руководство по заполнению сертификата соответствия производства требованиям GMP ЕАЭС

ЕЭК приняла Руководство по заполнению сертификата соответствия производства требованиям GMP ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 25 июня приняла Руководство по заполнению сертификата соответствия производства требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза.

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