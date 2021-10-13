Карлос Гон назвал побег из Японии единственным способом защитить себя

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Бывший глава автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон считает, что его побег из Японии был единственным способом защиты, поскольку японская прокуратура выигрывает почти 100% дел в суде.
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