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Полузащитник « Спартака » Данил Пруцев заявил, что не исключает перехода в ЦСКА в будущем. Ранее журналист Иван Карпов сообщал , что армейцы хотят подписать Пруцева в зимнее трансферное окно.