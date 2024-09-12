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Кардиолог Перфильева: на инфаркт может указывать тошнота и боль в спине

Кардиолог Ольга Перфильева рассказала о неочевидных симптомах инфаркта. О этом сообщает «Газета.Ru». По словам специалиста, в некоторых случаях инфаркт миокарда может проявляться такими симптомами, как тошнота, боль в области желудка и между лопатками.

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