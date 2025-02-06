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Китай

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В России провели последний пуск ракеты "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк

Москва, 6 февраля /Синьхуа/ -- В среду с космодрома Плесецк была запущена ракета "Союз-2.1в" со спутниками, больше пусков этой модели не планируется, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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