В России провели последний пуск ракеты "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк

Москва, 6 февраля /Синьхуа/ -- В среду с космодрома Плесецк была запущена ракета "Союз-2.1в" со спутниками, больше пусков этой модели не планируется, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.