Турецкий политик: Альтернативная платежная система приведет к краху доллара США

Зампредседателя турецкой партии Vatan (Родина) Хакан Топкурулу заявил, что альтернативная платежная система приведет к финалу доллара и краху Соединенных Штатов, поскольку доверие к американской валюте подорвано.
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