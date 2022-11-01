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Адвокат Айвар предупредила Собчак о наказании за сокрытие израильского гражданства

Адвокат Айвар предупредила Собчак о наказании за сокрытие израильского гражданства

Доктор юр. наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар в беседе с Pravda.Ru рассказала, что может грозить журналистке и телеведущей Ксении Собчак, если она не уведомила российские правоохранительные органы о своем втором гражданстве.

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