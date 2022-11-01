Адвокат Айвар предупредила Собчак о наказании за сокрытие израильского гражданства

Доктор юр. наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар в беседе с Pravda.Ru рассказала, что может грозить журналистке и телеведущей Ксении Собчак, если она не уведомила российские правоохранительные органы о своем втором гражданстве.