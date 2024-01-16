Вырастут выплаты для 20 млн россиян: какие пособия проиндексируют с 1 февраля 2024 года

С 1 февраля 2024 года более 40 различных социальных выплат и пособий проиндексируют на 7,4 % — это коснется свыше 20 млн россиян, в том числе получателей маткапитала, пособий по уходу за ребенком, выплат ветеранам и других мер поддержки, сообщили в Минтруде.